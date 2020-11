Barcellona, Toni Nadal: “Messi è il Federer del calcio, vi spiego perché”

Dal tennis al calcio.

Toni Nadal, zio ed ex allenatore di Rafa Nadal, nonché recente membro del comitato che sostiene la candidatura di Víctor Font alla presidenza del Barcellona, ha detto la sua su Lionel Messi. Durante un’intervista rilasciata ai microfoni di As TV, l’ex allenatore ha espresso il proprio parere sul fantasista argentino del club blaugrana: “Messi equivale al Roger Federer nel tennis, principalmente per il suo stile di gioco“.

