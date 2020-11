Calciomercato Manchester City, pazza idea Messi: Guardiola punta la stella del Barcellona

Il Manchester City sembra pronto a provare l’assalto a Lionel Messi durante la sessione invernale di calciomercato.

Nelle ultime indiscrezioni riportate dal “Sun”, sono stati evidenziati i problemi economici del Barcellona che è stato costretto a tagliare il monte ingaggi. Di certo a incedere è stata anche l’attuale situazione epidemiologica ed economica mondiale, scaturita dalla pandemia da Covid-19. Il tabloid inglese scrive che gennaio potrebbe essere il momento giusto per l’affare dell’anno: ii Citizens sarebbero pronti all’assalto della Pulga con un’offerta di circa 60 milioni di euro.

Allo stato attuale la presenza di Messi all’interno del club catalano appare “ingombrante”, a dirlo è l’entourage di Antoine Griezmann secondo cui il difficile inserimento del francese al Barça sarebbe proprio colpa del numero 10 argentino. Anche il centrocampista ex Juventus, Matuidi spiega il vero problema del connazionale in maglia blaugrana: “Credo che tutti siano consapevoli che Griezmann a Barcellona non sarà mai lo stesso giocatore che si ammira con la nazionale francese. Non può giocare dove vuole in blaugrana, è in una situazione che deve sopportare. Non è nella sua posizione ideale”, ha detto. Quando invece gioca nella sua posizione, come con la Francia contro il Portogallo fa la differenza e si vede”.

Leo Messi non ci sta, ed al rientro a Barcellona dal Perù, dove ha giocato e vinto con l’Argentina, ad una domanda della stampa spagnola sulle recenti dichiarazioni dell’agente di Antoine Griezmann risponde stizzito: “Sono stanco di essere sempre il problema di tutto nel club“.

Il City sente che i tempi siano maturi e vi siano i margini per strappare la stella argentina Messi al Barcellona già nella sessione di mercato di gennaio. Il rapporto tra il club catalano e il fuoriclasse argentino sembra ormai logoro e i Citizens vorrebbero dare un segnale preciso a Pep Guardiola, mettendogli a disposizione il miglior giocatore in circolazione, quello con cui il club blaugrana vinto tutto.