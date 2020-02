Balzaretti-Mediagol: “Nuovo Palermo e futuro. Svolta Totti, ecco il suo segreto. La Roma e i miei tecnici, favola rosanero e Zamparini…”

Intervista realizzata da Leandro Ficarra e Noemi Cusano

Stile, eleganza e signorilità, prerogative preponderanti dell’uomo e dell’atleta, dentro e fuori dal campo.

Federico Balzaretti ha lasciato un segno indelebile in tutti i club in cui ha militato, da calciatore prima e da dirigente poi. Una parabola professionale di altissimo livello, segnata da esperienze proficue e gratificanti in seno a numerosi top club del panorama calcistico nazionale. Torino, Juventus, Fiorentina, Palermo, Roma. Una carriera trascorsa a spingere forte e sfornare cross ed assist sul binario mancino, dispensando saggezza, razionalità e lungimiranza, doti non comuni tra i colleghi calciatori, oltre i confini del rettangolo verde. Il classe 1981 ha mantenuto legami umani saldi ed indissolubili con addetti ai lavori e tifosi con i quali ha condiviso momenti, gioie e dolori di un percorso professionale caratterizzato da unanimi attestati di stima ed affetto da tutti coloro con i quali ha avuto modo di interagire in questi anni. La capacità di reinventarsi con acume e versatilità, nelle vesti prima di dirigente della Roma, quindi di opinionista e commentatore televisivo per DAZN, dopo il ritiro dall’attività agonistica. L’ex esterno della Nazionale azzurra si racconta a trecentosessanta gradi in un’interessante intervista esclusiva concessa alla redazione di Mediagol.it. Il nuovo Palermo, la Roma ed il mito di Totti, la sua favola rosanero con Delio Rossi e Sabatini, i tecnici che hanno segnato la sua carriera, l’Italia di Mancini e la lotta Scudetto e tanto altro….

Intervista realizzata da Leandro Ficarra e Noemi Cusano