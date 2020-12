AZ Alkmaar-Napoli, Zielinski: “Potevamo fare di più, ecco dove abbiamo sbagliato. Ruolo? Gattuso sa una cosa”

Le parole di Piotr Zielinski al termine della sfida di Europa League.

Il centrocampista polacco del Napoli è intervenuto nel post della gara contro l’AZ Alkmaar, conclusasi con il punteggio di 1-1. Un pareggio che certamente non giova alla compagine partenopea, che adesso dovrà giocarsi la qualificazione ai sedicesimi di finale nell’ultima gara contro la Real Sociedad. Zielinski ha parlato della prestazione in generale e della sua condizione fisica: “Abbiamo creato, ma potevamo fare di più. Dovevamo attuare meglio le coperture, peccato perchè volevamo questa vittoria e non ci siamo riusciti. Condizione fisica? Sto riprendendo a giocare con continuità, sono in buone condizioni. Stasera non ho fatto benissimo ma fisicamente sto bene, cerco di migliorare partita dopo partita. Già dalla prossima voglio aiutare ancora di più i miei compagni perchè la squadra ne ha bisogno”.

L’ex giocatore dell‘Empoli ha infine concluso parlando della sua posizione in campo: ” Ruolo? Io cerco di dare il massimo ovunque, tuttavia la mezzala è la posizione dove mi trovo meglio. Posso fare anche il trequartista o l’esterno, ma sono nato come mezzala. Dove mi mette Gattuso io do il massimo e aiuto i miei compagni partita dopo partita. Miglioramenti? Oggi è mancata cattiveria sotto porta. Il nostro punto debole è la poca concretezza, sotto tanti punti di vista possiamo migliorare e dobbiamo cercare di farlo al più presto”.

