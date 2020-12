Europa League, 5a giornata: Roma ai sedicesimi da prima, il futuro del Napoli si deciderà nell’ultimo turno

Serata di Europa League con Roma e Napoli impegnate.

Il Napoli ha trovato un punto prezioso in casa dell’Az Alkmaar: dopo la rete del vantaggio siglata da Dries Mertens è arrivato il gol del pari firmato da Martins Indi. Un punto che permette al Napoli di raggiungere quota 10 in classifica, ma i partenopei per raggiungere i sedicesimi di finale non dovranno perdere in casa contro la Real Sociedad nell’ultima giornata. L’altra italiana impegnata questa sera ossia la Roma ha superato senza problemi lo Young Boys con un secco 3-1 e può così festeggiare il primato in classifica dato che aveva già acquisito il pass per il prossimo turno.