Atalanta, Spagnolo: “In estate interverremo sulla Tribuna Ubi. Champions? Vi dico dove giocheremo…”

L’Atalanta si prepara per la prossima sfida di campionato, contro l’Inter.

Il direttore operativo nerazzurro Roberto Spagnolo, intervistato da Il Corriere di Bergamo, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito ai progetti per la ristrutturazione dello stadio Atleti Azzurri d’Italia, accennando inoltre alla situazione Champions League. Di seguito le sue parole:

VIDEO Atalanta, da Bergamo a Bergamo: la parabola di Caldara tra Juventus, Milan e infortuni

“In estate interverremo sulla Tribuna Ubi, abbiamo definito la progettazione architettonica e stiamo procedendo spediti, dobbiamo ancora definire la parte strutturale e contiamo di terminare entro la fine di febbraio. Con la nuova Tribuna Ubi si potrà giocare le gare europee a Bergamo? In teoria è possibile giocare l’Europa League. Basterebbe mettere i seggiolini nel settore ospiti e si avrebbero i 4 settori a norma come richiesto dal regolamento, tenendo comunque chiusa la Curva Morosini. Per la Champions invece bisognerà andare ancora a giocare fuori città“, ha concluso il dirigente orobico.