Inter-Atalanta, Gasperini: “Può succedere di tutto, una gara che vale per la nostra credibilità. Conte? Merita questa classifica”

Sabato sera andrà in scena a “San Siro” una delle sfide di cartello della 19a giornata di Serie A: Inter–Atalanta.

Il match tra le due compagini nerazzurre è senza dubbio una gara che potrebbe fungere da spartiacque per il titolo di campione d’inverno nonostante la Juventus dovrà vedersela a Roma contro i giallorossi. Il tecnico del club orobico, Gian Piero Gasperini, si è proiettato alla sfida contro l’Inter nel corso della conferenza stampa della vigilia.

“L’Inter punta di sicuro allo Scudetto e con merito, anche se a inizio stagione forse non erano previsti risultati così positivi. Ha acquisito grande credibilità: grande merito di Conte e della squadra, le spetta di diritto la posizione in classifica che ha e non è una cosa momentanea, perché 18 partite giocate sono tante, le loro vittorie anche, e il modo in cui sono arrivate non è stato banale. È candidata con la Juve allo Scudetto, e anche la Lazio è un gradino sopra le altre. Noi pensiamo al nostro campionato: abbiamo fatto 34 punti, il target è 70 punti, dunque non un target da scudetto, ma da Europa. E questa partita vale per la classifica, ma anche per la nostra credibilità: per vedere quanto siamo vicini o lontani da una squadra come l’Inter. Il calcio può essere spettacolare in tanti modi, la cosa più importante è il risultato. Noi interpretiamo un calcio diverso, ma entrambe con ottimi risultati. Detto questo, fra noi e loro ci sono 11 punti di differenza. Magari non hanno vinto tutte le partite dominando, ma questo è tipico di squadre che lottano su uno scalino un po’ più in alto. Poi in una partita secca può succedere di tutto: dobbiamo dimostrare che contro le migliori ci siamo, come già fatto con le ottime partite contro Juve e Lazio. Zapata? Dobbiamo temere la loro forza d’urto, in particolare dei due attaccanti, e su quello costruire la nostra gara. Le loro assenze? Ne hanno, ma hanno anche un rosa forte, chiunque gioca è di livello. Non mi sembra emergenza totale, in certi momenti della stagione succede”.