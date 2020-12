Atalanta-Roma, sfida tra tridenti: le probabili formazioni e dove vedere il match in tv

La Roma fa visita all’Atalanta.

Per dei giallorossi che stanno correndo non poco ci sono dei nerazzurri in crisi di prestazioni e con una delicata situazione interna. Due vittorie consecutive e quarto posto in classifica, questo il biglietto da visita con il quale la compagine guidata da PauloFonseca si presenterà – in diretta su Sky Sport Serie A – al Gewiss Stadium di Bergamo. Una forma smagliante ed una quadratura tattica che, dopo il primo anno di ambientamento del tecnico portoghese, è stata trovata e ampiamente collaudata nel corso di questo inizio di Serie A. L’Atalanta ha invece perso qualche certezza, a partire da capitan Gomez che – dopo l’ennesimo battibecco con Gasperini – non è nemmeno nella lista dei convocati per l’importante match.

La compagine atalantina, di fatti, dovrà necessariamente fare a meno del suo numero dieci, come accaduto tra l’altro in queste ultime uscite. Sulla trequarti a afrne le veci ci dovrebbero essere ancora Malinovskyi e Pessina, con Zapata che resta in vantaggio su Muriel per il ruolo di prima punta. Sulla mediana ancora gli intoccabili Freuler e De Roon, con Hateboer e Gosens sulla fascia e il terzetto difensivo composto da Romero, Palomino e Djimsiti.

Per quanto concerne la squadra di Fonseca non dovrebbero esserci troppe sorprese. Unico ballottaggio quello tra i pali, con Mirante in vantaggio su Pau Lopez. Per il pacchetto difensivo ancora fuori Kumbulla, con invece Mancini e Ibanez che affiancheranno Smalling. A centrocampo l’intoccabile Veretout farà reparto con Pellegrini, mentre Spinazzola e Karsdorp giocheranno nuovamente sugli esterni. In attacco esprerienza e velocità, con Pedro e Mkhitaryan che sosterranno Dzeko.

Atalanta-Roma, Fonseca: “Poco tempo per recuperare, ho un dubbio a centrocampo. Pedro e Dzeko? Stanno bene”

Di seguito le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Lo. Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.