Atalanta-Roma, Fonseca: “Poco tempo per recuperare, ho un dubbio a centrocampo. Pedro e Dzeko? Stanno bene”

La Roma con l’intenzione di conquistare la terza vittoria di fila in campionato.

I giallorossi dopo i successi ottenuti contro Bologna e Torino sfideranno domenica pomeriggio la temibile Atalanta di Gasperini che sembra essere tornata in carreggiata. Il tecnico romanista Paulo Fonseca, nel corso dell’odierna conferenza stampa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Non abbiamo avuto molto tempo per recuperare, credo che non farò più di 2-3 cambi al massimo. L’Atalanta è molto forte fisicamente e vince tanti duelli individuali, vediamo domani se giocherà Villar, Cristante o altri giocatori. Valuterò in base alle caratteristiche della partita. Siamo a dicembre, molte squadre possono arrivare tra le prime quattro, cosa che vogliamo fare noi. L’obiettivo è migliorare la classifica dell’anno scorso, è presto per parlare di ambizioni. Dobbiamo essere equilibrati – ha detto Fonseca dalle parole raccolte da vocegiallorossa.it -, quando vinciamo non siamo i migliori al mondo e quando perdiamo non siamo i peggiori. Pedro e Dzeko? Pedro sta facendo bene.Vediamo se domani giocherà, può essere una soluzione dall’inizio. Dzeko sta molto bene, lavora per la squadra e questo è molto importante per me, non contano solo le 4 reti che ha fatto”.