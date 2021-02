Atalanta-Real Madrid, Zidane: “È stata una gara dura, importante il gol di Mendy. Al ritorno servirà…”

Zinedine Zidane al termine di Atalanta-Real Madrid.

Il tecnico della compagine spagnola è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Sky Sport per analizzare la prestazione dei suoi nel match valido per gli ottavi di finale della Champions League. L’ex centrocampista francese ha voluto chiarire gli episodi più importanti che hanno caratterizzato la gara del Gewiss Stadium, portandola in favore della sua squadra grazie alla rete di Mendy nei minuti finali.

Queste le parole di Zidane, intervenuto anche in merito all’espulsione di Remo Freuler nei primi venti minuti della sfida:“L’espulsione di Freuler? Non so se la decisione è stata troppo severa, è l’arbitro che deve decidere. In 10 contro 11 non trovavamo spazi, e abbiamo segnato solo nel finale. Era importante andare a segno. La rete di Mendy è stata una giocata provata più volte in allenamento ed è stato bravo a trovare il gol. Quando deve calciare forte riesce a farlo anche con il destro. Isco? Ha fatto una buona partita e sappiamo qual è il contributo che può dare. Cercavamo di farlo giocare tra le linee per poter lanciare in profondità Vinicius e Asensio, anche se poi l’espulsione ha cambiato i piani”.