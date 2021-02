Atalanta-Real Madrid, Toloi: “Espulsione ingiusta, reazione ottima. Ritorno? Sicuro che…”

Rafael Toloi al termine di Atalanta–Real Madrid.

Champions League, Atalanta-Real Madrid 0-1: Dea beffata nel finale, Mendy regala la vittoria ai Blancos all’86°

Il difensore della compagine bergamasca è intervenuto in seguito all’insuccesso casalingo subito contro la franchigia blanca. Nonostante l’espulsione dopo 17 minuti di Freuler, i nerazzurri sono riusciti a portare avanti una grande gara, giocando con sacrificio e grande determinazione. Questi gli aspetti principali sottolineati dal centrale brasiliano, intervistato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole:“Abbiamo combattuto fino alla fine. Giocare contro il Real è difficile, ma il rosso a Freuler è ingiusto. In dieci è stata dura, ma abbiamo fatto una grande partita. Siamo vivi, abbiamo anche il ritorno e oggi abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela alla pari con una squadra forte come loro. Servirà tanta qualità al ritorno, dovremmo giocare tutti uniti e creare tante occasioni. Nonostante l’espulsione siamo riusciti ad applicare un buon pressing, coprendo molte delle loro linee di passaggio e cercando di ripartire al momento giusto. Siamo forti, possiamo fare bene con chiunque. Il sapore di questa gara è molto amaro, ma a Valdebebas possiamo fare bene e portare a casa la qualificazione”.