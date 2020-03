Agente Floriano-Mediagol: “Roberto in D? Qualcuno ha i paraocchi. L’addio al Bari e la svolta Palermo, svelo il suo futuro. Cigarini e il club rosa…”

Intervista realizzata da Leandro Ficarra e Noemi Cusano

Sei gol in campionato ed una domenica indimenticabile per Roberto Floriano. L’ex Bari, approdato alla corte di Pergolizzi principalmente per colmare il vuoto originato dall’infortunio di Mario Alberto Santana, sta brillantemente assolvendo il suo compito. Attaccante esterno duttile e brevilineo, può interpretare con egual padronanza e profitto anche il ruolo di seconda punta, talvolta fungere all’occorrenza da trequartista. Doti tecniche e capacità balistiche degne di ben altre categorie, Floriano in Serie D è palesemente un lusso, un valore aggiunto dirimente in grado di fare la differenza e cambiare radicalmente il corso di ogni sfida. Trascorsi significativi in Serie B e Lega Pro, poi l’amarezza per scelte infelici e promesse disattese che hanno costretto il classe 1986 a rimettersi costantemente in gioco, ripartendo dal ginepraio del dilettantismo. Piazze dal grande bacino d’utenza e tradizione, come Bari e Palermo, desiderose di tornare quanto prima nel calcio che conta. Floriano ha trascinato alla promozione in C il club pugliese, adesso ha imboccato il medesimo percorso virtuoso con il Palermo e vuole completare l’opera con la maglia rosanero. Le caratteristiche umane e professionali del calciatore, le dinamiche del suo approdo in Sicilia, le prospettive legate al presente ed al futuro di Roberto Floriano: l’agente del talentuoso jolly offensivo ex Foggia, Giovanni Bia, illustra e approfondisce numerose tematiche inerenti il suo assistito nel corso di un’intervista esclusiva concessa alla redazione di Mediagol.it. L’ex calciatore di Napoli, Udinese e Inter si sofferma anche sulla lotta scudetto in Serie A e sul futuro di un altro calciatore di cui tutela gli interessi, Luca Cigarini, obiettivo di mercato a più riprese in passato del Palermo di Maurizio Zamparini…

