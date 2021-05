Accardi: “Match che vorrei aver giocato? Senza dubbio contro il Catania”. E su Saraniti..

Parola ad Andrea Accardi.

Palermo, la favola di Andrea Accardi: dalla cantera rosanero alla fascia di capitano della sua squadra del cuore

Il difensore del Palermo è intervenuto nel corso del format di approfondimento calcistico Siamo Aquile andato in onda su Trm. La compagine rosanero sfiderà il Teramo domenica alle 15.30 al Renzo Barbera nella gara da dentro o fuori che decreterà le sorti della formazione del patron Dario Mirri. Andrea Accardi ha così analizzato la stagione del Palermo, soffermandosi sul derby dell’andata contro il Catania che non ha potuto giocare a causa del Covid-19.

“La partita che vorrei giocare senza dubbio è l’andata contro il Catania alla quale non ho potuto dire la mia perchè avevo il Covid. Abbiamo lasciato tanti punti per strada e in tante occasioni abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti, ricordo le gare contro Turris, Catanzaro e Bari. Ogni match ha la propria storia, non dobbiamo sottovalutare le partite e stare sul pezzo dal 1′ al 90′. Avere la fidanzata di Catania? Non penso la viva male, sono sicuro che durante i derby tifasse per me. Saraniti? Per Andrea non è stato un periodo facile, ma la cosa più importante è che il primo a riconoscerlo è stato lui. La cosa più bella è stata quella di vedere un uomo capire i propri errori, dopo l’assist di Francavilla a Silipo sono andato ad abbracciarlo. È un ragazzo eccezionale e che ci potrà dare tanto. Crivello? Mi manca tanto perchè per me è un punto di riferimento, speriamo possa tornare il più presto possibile”.

