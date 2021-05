Accardi: “La fascia di capitano pesa, giusto così. Boscaglia-Filippi? Vi dico la mia”

Parola ad Andrea Accardi.

Palermo, la favola di Andrea Accardi: dalla cantera rosanero alla fascia di capitano della sua squadra del cuore

Il difensore del Palermo è intervenuto nel corso del format di approfondimento calcistico Siamo Aquile andato in onda su Trm. La compagine rosanero sfiderà il Teramo domenica alle 15.30 al Renzo Barbera nella gara da dentro o fuori che decreterà le sorti della formazione del patron Dario Mirri. Andrea Accardi ha così analizzato la stagione del Palermo, soffermandosi sul dualismo Boscaglia-Filippi.

“È stato un anno pieno di alti e bassi come conferma la nostra classifica, nelle ultime partite abbiamo offerto buone prestazioni e giocato bene. Adesso inizia un mini torneo dove dovremo dare tutto. Il momento più complicato forse è stato il momento in cui è stato esonerato Boscaglia, poi da lì siamo riusciti a ripartire passo dopo passo. Filippi? È cambiata la metodologia di lavoro soprattutto per come giochiamo visto che abbiamo cambiato anche modulo. Abbiamo fatto delle gare convincenti contro squadre che sono sopra di noi e male contro chi magari sta sotto in classifica, il mister sta lavorando sulla nostra testa e noi ci stiamo facendo trascinare dalle idee del nostro tecnico. La colpa chiaramente è stata nostra e stiamo lavorando così da non incorrere mai più in situazioni spiacevoli. Fascia da capitano? Pesa di più rispetto a quella che indossavo in Primavera, qui rappresento la prima squadra e soprattutto voglio essere un esempio per i miei compagni. Ci sta che a un palermitano gli si perdona meno, parliamo di una cosa normalissima che fa parte del calcio“.

