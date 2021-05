Accardi: “Arrivo di De Rose importante. Mina vagante della Serie C? Rispondo così”

Parola ad Andrea Accardi.

Palermo, la favola di Andrea Accardi: dalla cantera rosanero alla fascia di capitano della sua squadra del cuore

Il difensore del Palermo è intervenuto nel corso del format di approfondimento calcistico Siamo Aquile andato in onda su Trm. La compagine rosanero sfiderà il Teramo domenica alle 15.30 al Renzo Barbera nella gara da dentro o fuori che decreterà le sorti della formazione del patron Dario Mirri. Andrea Accardi ha così analizzato la stagione del Palermo, soffermandosi sull’impatto di Ciccio De Rose arrivato nella finestra invernale di calciomercato.

“De Rose? Questo è un gruppo sanissimo con dei valori importanti, l’arrivo di Ciccio è stato importante per noi. Ci ha dato una grossa mano. Boscaglia? Mi sono trovato bene sia con lui che con Filippi, penso solo a lavorare e a dare il massimo ogni partita. Ho vissuto bene entrambi i tecnici. Almici? Mi fa piacere essere un calciatore duttile, sono pronto a giocare in qualsiasi ruolo. Farò di tutto per farmi trovare sempre pronto, l’infortunio di Alberto è stato una grave perdita per noi e spero di essere riuscito a sostituirlo al meglio. Mina vagante della C? Dobbiamo essere convinti dei nostri mezzi, siamo una squadra con delle certezze e con delle qualità. Pensiamo a giocare contro il Teramo e a passare il turno, dobbiamo dimostrare di essere una squadra con ei valori. Se dovessi decidere di evitare una squadra o un’altra, non saprei chi dirti. Modena? Quella è una squadra forte, poi non so quale sia stato il girone più difficile”.

