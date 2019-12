60 anni di Lnd, la soddisfazione di Sibilia: “Siamo una grande famiglia, i numeri ci danno ragione”

La Lega Nazionale Dilettanti ha festeggiato il suo 60° anno di vita.

L’Lnd ha decantato quest’oggi l’importante ricorrenza presentando anche il francobollo celebrativo che è stato emesso da Poste Italiane lo scorso 12 dicembre. In quel di Roma, presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio, erano presenti tantissimi volti noti come Giovanni Malagò (presidente del CONI) e Gabriele Gravina (capo della Figc).

A fare da padrone di casa vi era il presiedente della Lega Dilettanti, Cosimo Sibilia, che a margine dell’evento ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“In questi anni abbiamo riportato la Lega dilettanti sul territorio. Una grande famiglia che rappresenta oltre 10 mila società, 60 mila squadre e oltre un milione di tesserati. Le risposte più belle sono quelle dei numeri, tutti i nostri territori sono presidiati dai nostri volontari”.

