Italia-Macedonia al “Barbera”, in vendita ulteriori 500 biglietti. Prezzi e dettagli

Lo stadio "Barbera" di Palermo si prepara ad accogliere l'Italia contro la Macedonia. La FIGC ha messo a disposizione altri 500 biglietti

"Tornano in vendita 500 biglietti per Italia-Macedonia del Nord, match valido per i play off di qualificazione alla Coppa del Mondo 2022 in programma giovedì 24 marzo (ore 20.45) allo stadio ‘Renzo Barbera’ di Palermo.