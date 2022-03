Italia, “Barbera” esaurito. Uno stadio al completo per la prima volta nell’era Covid

L'Italia chiama, Palermo risponde. Il Barbera sarà occupato al 100% ed è la prima volta che uno stadio è al completo da quando c'è il Covid

Lo stadio "Renzo Barbera" di Palermo potrà contare sulla totalità degli spettatori per spingere gli azzurri di Roberto Mancini al passaggio del turno contro la Macedonia del Nord verso la qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022 . Match che si giocherà giovedì 24 marzo alle ore 20.45.

In pochissime ore sono stati venduti anche gli ultimi 5000 biglietti per assistere alla partita della nazionale, a seguito della deroga da parte del ministero della Salute e del sottosegretario allo Sport. Questo è un risultato straordinario che entra anche nella storia del calcio, poiché nessuno stadio era mai stato riempito al 100% nell'era della pandemia dettata dal Covid-19, ricordando però che fino a poco tempo fa il limite degli spettatori in un impianto era di un massimo del 75%.