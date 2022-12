Brasile, Pelé rassicura: “In ospedale per la mia visita mensile. Grazie Qatar”

Nei giorni scorsi Edson Arantes do Nascimento, meglio noto come Pelé, è stato ricoverato in seguito ad un gonfiore su tutto il corpo e ad un'insufficienza cardiaca. Gli appassionati di calcio e non solo si sono stretti attorno alla famiglia dell'ex asso brasiliano che ha voluto rincuorare i propri fan con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram:"Amici, sono in ospedale per effettuare la mia visita mensile. È sempre bello ricevere messaggi positivi come questo. Grazie Qatar per questo omaggio, e grazie a tutti coloro che mi mandano buone vibrazioni!", si legge.