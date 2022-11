Brasile, Pelé ricoverato per insufficienza cardiaca: “O Rey” in stato confusionale

Brutta notizia per tutti gli amanti del calcio, specialmente i più datati. Edson Arantes do Nascimentomeglio noto come Pelé è stato ricoverato all'ospedale Albert Einstein, secondo quanto riportato da ESPN Brasile, dopo aver riscontrato un gonfiore su tutto il corpo ed un'insufficienza cardiaca. Inoltre, sembrerebbe che la chemioterapia precedentemente sottoposta all'ex asso brasiliano non abbia sortito alcun effetto positivo sui tumori presenti.