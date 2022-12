Argentina-Francia, Pelé: “Messi meritava il suo Mondiale. Maradona starà sorridendo”

"O Rey" commenta così la finale del Mondiale vinta dall'Argentina con la Francia

Mediagol ⚽️

Sul proprio profilo ufficiale di Instagram, il tre volte campione del mondo con il suo Brasile, Edson Arantes do Nascimento, meglio noto come Pelé, ha commentato la finale dei Mondiali in Qatar. L'Argentina di Lionel Messi è riuscita a battere la Francia di un Kylian Mbappé mai domo ed autore di una tripletta. La "pulce" ha messo a segno due reti ed ha anche realizzato uno dei rigori della lotteria finale. L'Argentina conquista il suo terzo Mondiale ed è il primo per Messi, come sottolineato dallo stesso asso brasiliano, ed è il primo della Selección dopo il dal calcio di Diego Armando Maradona.

Questo il post pubblicato da "O Rey" con una menzione particolare anche allo storico rivale sportivo venuto a mancare due anni prima e che dunque non ha potuto godersi la propria Nazionale ancora una volta sul tetto del mondo dopo il successo in Messico del 1986:

"Oggi il calcio continua a raccontare la sua storia, come sempre, in modo coinvolgente. Messi ha vinto il suo primo Mondiale, come meritava la sua storia. Il mio caro amico, Mbappé, ha segnato quattro gol in una finale.

Che dono è stato assistere a questo spettacolo per il futuro del nostro sport. E non potevo non congratularmi con il Marocco per l'incredibile percorso. È bello vedere l'Africa brillare.

Congratulazioni Argentina! Di certo Diego adesso sta sorridendo".

Tutti gli appassionati dello sport più apprezzato al mondo si erano recentemente preoccupati per le condizioni di Pelé, ricoverato in ospedale.