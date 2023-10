Lazio, Nigmatullin snobba Provedel: “Farebbe il quarto portiere. Giochi con l’Italia”

“Ivan Provedel capisce chiaramente che non supererà la competizione nella nostra Nazionale . Abbiamo una concorrenza molto agguerrita, come potrebbe mai battere Safonov, Lantratov e Pomazun? Qui farebbe il quarto portiere invece ha più possibilità nella Nazionale italiana, ecco perché ha fatto questa scelta. È un dato di fatto; non c’è bisogno di guardare in Occidente alla ricerca di qualcuno da naturalizzare. Abbiamo un sacco di ragazzi talentuosi e meritevoli". Lo ha detto Ruslan Nigmatullin , ex portiere russo che ha militato nel Lokomotiv e CSKA Mosca tra le altre, ai microfoni di Metaratings.ru .

Sicuramente la concorrenza di portieri azzurri come Gianluigi Donnarrumma del PSG, Guglielmo Vicario del Tottenham e Alex Meret del Napoli non è al contrario facile da superare ma, in ogni caso, l'estremo difensore della Lazio non possiede il passaporto necessario per poter giocare nella Russia. Il procuratore dell'ex Spezia, Giovanni Rava, ha infatti dichiarato: "Provedel non può giocare per la Russia, così come non può giocare per Francia, Brasile o Portogallo, perché non ha la cittadinanza di questi Paesi. Ha solo la cittadinanza italiana. Forse Kafanov non lo sa”.