Italia, verso Malta: Zaccagni raggiunge Coverciano, Provedel lascia il ritiro

Le ultime da Coverciano in vista della sfida Italia-Malta, in programma sabato sera allo Stadio "San Nicola" di Bari.

L'attaccante della Lazio, Mattia Zaccagni, raggiungerà nel pomeriggio gli Azzurri a Coverciano, mentre il portiere Ivan Provedel ha lasciato il ritiro della Nazionale. Sono, dunque, ventisette adesso i calciatori convocati dal commissario tecnico Luciano Spalletti per la sfida contro Malta, che chiude la classifica del Gruppo C con zero punti raccolti in cinque partite, in programma sabato sera allo Stadio "San Nicola" di Bari.