Roma, Spinazzola vola in Finlandia: si attende ok per tornare ad allenarsi

Nuovo consulto in Finlandia con il chirurgo che lo ha operato al tendine d'Achille: si attende ok per la ripresa degli allenamenti in gruppo

Mediagol ⚽️

Dopo 272 giorni di stop, si avvicina il ritorno in campo di Leonardo Spinazzola. Il calciatore, fermo ai box dallo scorso 2 luglio dopo la rottura del tendine d'Achille rimediata in occasione della sfida tra Belgio e Italia di Euro2020, nelle prossime ore raggiungerà la Finlandia per l'ultimo consulto con il chirurgo che l'ha operato a luglio: Lasse Lempainen.

In caso di risposta positiva, Spinazzola avrà l'ok definitivo per tornare ad allenarsi con il resto della squadra. Entro la settimana, dunque, il calciatore conoscerà i prossimi step da seguire che lo condurranno infine alla prima convocazione. L'intenzione è di procedere per gradi, non affrettando i tempi di recupero, ma puntando al completo recupero del calciatore.