Italia, Shevchenko: “Grazie ai tifosi azzurri, a Mancini dico una cosa”

Il commissario tecnico dell'Ucraina, Andriy Shevchenko, in merito alla finale a Euro 2020 raggiunta dall'Italia

L'Italia ha conquistato la finale di Euro 2020 superando la Spagna ai calci di rigore nella gara valida per la semifinale della competizione. Gli Azzurri adesso attendono la vincente di Danimarca e Inghilterra per capire chi dovranno affrontare domenica sera in quel di Wembley. Un tifoso speciale per l'Italia è stato sicuramente Andriy Shevchenko che ha fatto l'in bocca al lupo ai ragazzi guidati da Roberto Mancini.