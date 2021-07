Spagna, Luis Enrique: “Orgoglioso di quanto fatto. Finale? Tiferò Italia”

Il commissario tecnico della formazione iberica si è soffermato su un'attenta analisi del match, affermando anche la sua volontà di tifare gli azzurri di Roberto Mancini nell'atto finale di Euro 2020

Luis Enrique senza peli sulla lingua dopo l'eliminazione della sua Spagna da Euro 2020.

Il tecnico della compagine iberica è intervenuto a margine della sconfitta ai calci di rigore subita per mano dell'Italia di Roberto Mancini, riuscita a staccare il pass per la finale di Wembley dell'11 luglio. Tutto questo al termine di una sfida aperta e all'insegna della spettacolarità sul rettangolo verde, caratteristica appartenuta in pieno ad entrambe le franchigie per larghi tratti della sfida. Al termine di quest'ultima, Luis Enrique ha voluto rilasciare delle importanti dichiarazioni, legate al percorso portato avanti dalla sua Nazionale e dai traguardi finora raggiunti. Ecco le sue parole, dalle quali traspare sia del rammarico ma anche tanta fiducia per le competizioni future.

"Per me non è affatto una notte triste, forse con un po' di rammarico sì ma questo è lo sport ad alti livelli. Quando sei un professionista devi saper vincere e anche saper perdere. Dopo i quarti eravamo molto contenti di essere passati ai rigori e ora non possiamo disperarci - ha proseguito il C.t spagnolo - , dobbiamo riconoscere che anche i nostri avversari hanno fatto cose buone e fargli i complimenti. Noi stiamo facendo un percorso iniziato molto tempo fa, si lavora sempre per essere competitivi e io fin dall'inizio avevo detto che saremmo stati fra le otto favorite in questo Europeo, non credo di essermi sbagliato di molto. Ripeto, andiamo a casa con la tranquillità di essere stati all'altezza della competizione, di essere tra i migliori".

Chiosa finale di Luis Enrique legata alla prestazione dei suoi e all'ultimo atto della competizione che vedrà protagonista l'Italia di Mancini: "Sono felice per quello che ho visto, ho goduto di una gara di altissimo livello, penso che sia stato uno spettacolo incredibile, quindi non ho alcun rimpianto, ognuno fa il proprio mestiere. È stata una partita con una intensità bestiale, cercavamo entrambe di pressare alto, e penso che sia una delle migliori partite che si sono viste in questo Europeo. Penso che tutti debbano essere orgogliosi di questa nazionale spagnola. Io ho visto tante cose positive e giocatori giovani che hanno ancora tantissime cose da dare. Finale? Mi dispiace per l'Inghilterra, ma ora tiferò per l'Italia".