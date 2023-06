Italia, senti Pochesci: “Eliminazione vergognosa! Chi comanda deve andare a casa”

Come mai così tanti cambi anche nella fase a gironi? "Ci ricordiamo le U21 che vincevano? Cambiavano 1-2 giocatori ma il blocco era quello. Oggi invece la società chiama in Federazione e dice che un certo calciatore deve giocare o non ha mercato, poi chiama un procuratore e così via. Quando uno fallisce va a casa, qui invece si va avanti. Sono due edizioni dei Mondiali che saltiamo e diverse Olimpiadi anche. Ai nostri giovani dobbiamo dare l'opportunità. Quelli forti devono giocare. Nelle Nazionali giovanili estere tanti hanno presenze in campionato e nelle coppe. Scalvini hann oavuto il coraggio di farlo giocare e vediamo i risultati".

Questo Milan che si sta formando come le sembra? "Se mandi via Maldini c'è qualcosa di strano. Non mi aspettavo mai che potesse ottenere certi risultati negli ultimi due anni. Ora vediamo questi giovani che stanno prendendo, ma una bandiera come Maldini non si manda via. Ma oggi conta chi mette i soldi. Per essere più bravi i nuovi devono almeno vincere di nuovo il campionato e poi la Champions".