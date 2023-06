Italia-Norvegia, Nicolato: “Grande percorso, credo che le prestazioni ci siano state”

Disfatta dell' Italia Under21 all'Europeo di categoria in Romania e Georgia. Gli azzurri chiudono il girone con soli tre punti in tre partite: la sconfitta di stasera contro la Norvegia condanna il ct Nicolato all'eliminazione. In virtù della differenza reti infatti, con Italia, Norvegia e Svizzera a pari punti, sono gli elvetici a spuntarla. Al termine del match della "Cluj Arena", il commissario tecnico azzurro è intervenuto ai microfoni di Rai Sport: Di seguito le sue dichiarazioni:

"E' stata una partita strana, nel primo tempo bene, poi nella ripresa abbiamo preso quel gol e abbiamo cominciato a forzare. Non è andata certamente come volevamo. Sinceramente le prestazioni mi pare che ci siano state. Chi è arrivato dalla Nazionale maggiore ha fatto la sua prestazione, ma anche qui il livello è alto, sono tutti giocatori di buon livello. Futuro e contratto in scadenza? Abbiamo fatto un grande percorso in ogni caso, di queste cose poi è giusto parlarne a tempo debito"