Italia-Ecuador, probabili formazioni: titolare Bellanova, in avanti c’è Raspadori

Dopo la vittoria di misura contro il Venezuela l'Italia di Spalletti si appresta ad affrontare l'Ecuador in amichevole in vista dei prossimi Europei.

Mediagol ⚽️️ 24 marzo - 12:00

Quasi tutto pronto per Italia-Ecuador. L'amichevole è in programma alle ore 21.00 italiane presso la Red Bull Arena di New York.

La Nazionale guidata da Luciano Spalletti torna in campo dopo la vittoria ottenuta per due a uno contro il Venezuela. Dopo una partenza shock con il rigore neutralizzato da Donnarumma gli Azzurri hanno saputo risollevarsi grazie al primo gol della partita di Retegui bravo a sfruttare l'assist dello juventino Cambiaso. Pareggio immediato del Venezuela firmato da Machis dopo un errore in fase di impostazione di Bonaventura. Nel secondo tempo parità che ha resistito fino all'ottantesimo minuto quando Retegui ha realizzato la propria doppietta personale - quattro gol in cinque presenze in Azzurro - dopo un grande assist di Jorginho.

Spalletti proverà per il secondo test consecutivo la difesa a tre. Nella precedente uscita le risposte migliori il CT le ha ricevute con il passaggio al collaudato 4-3-3 ma una sola occasione è troppo poco per bocciare un abito tattico. In porta confermato Donnarumma a guidare il trio di difesa formato da Darmian, Mancini e Bastoni. Linea di centrocampo a quattro: sulle corsie Bellanova e Dimarco, al centro Jorginho e l'interista Barella. In avanti Pellegrini e Zaniolo alle spalle di Raspadori.

LE PROBABILI FORMAZIONI — Italia (3-4-2-1): Donnarumma; Darmian, Mancini, Bastoni; Bellanova, Jorginho, Barella, Dimarco; Pellegrini, Zaniolo; Raspadori. Ct: Spalletti.

Ecuador (4-2-3-1): Domínguez; A. Preciado, Pacho, Hincapié, Estupiñán; M. Caicedo, Cifuentes; Plata, Sarmiento, Paez; J. Caicedo. Ct: Félix Sánchez Bas.

DOVE VEDERE IL MATCH IN TV — La partita tra Italia e Ecuador verrà trasmessa in esclusiva e in chiaro su Rai Uno, visibile sul canale 1 del digitale terrestre e sul 101 della piattaforma Sky.

