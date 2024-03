Italia-Venezuela, probabili formazioni: Spalletti con Retegui, Frattesi dal 1′

La sfida amichevole è in programma alle ore 22:00 a Fort Lauderdale: ecco le possibili scelte del CT azzurro.

E' tutto pronto per il primo dei due test in programma negli USA, che vedrà protagonista l'Italia di Luciano Spalletti. Alle ore 22:00 italiane, al "Chase Stadium" di Fort Lauderdale (l'impianto che ospita le gare interne dell'Inter Miami di Leo Messi), gli Azzurri affronteranno il Venezuela. Un'amichevole utile al tecnico originario di Certaldo per valutare il gruppo a meno di tre mesi dall'appuntamento con EURO 2024 e capire su chi puntare in vista della competizione continentale che si disputerà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. Donnarumma e compagni sono inseriti nel gruppo con Albania (Dortmund, 15 giugno), Spagna (Gelsenkirchen, 20 giugno) e Croazia (Lipsia, 24 giugno).

Spalletti avrà a disposizione queste due test (l'altro in programma il 24 marzo con l'Ecuador), le due di giugno contro Turchia (martedì 4 giugno a Bologna) e Bosnia ed Erzegovina (a Empoli, domenica 9 giugno) per fare le sue scelte: "Saremo attenti a queste amichevoli, agli allenamenti e alle partite delle squadre di club, vedremo qualcuno di nuovo. Avendo il bisogno di creare sempre roba più forte, si vanno a fare queste prove e poi ci si portano via i risultati. Prima avevamo poco tempo a disposizione e rimanevamo su un certo sistema: ora avendo questo spazio per due amichevoli si può provare qualcosa di altro: dobbiamo fare qualcosa di moderno", ha dichiarato il CT in sede di conferenza stampa.

Tra i convocati non ci sono Berardi, che salterà gli Europei a causa del grave infortunio al tendine di Achille, ed il portiere della Lazio Provedel, alle prese con un problema alla caviglia. È stato escluso, invece, Acerbi. Il difensore dell’Inter era stato inizialmente convocato da Spalletti, per poi essere sostituito da Mancini a causa del presunto insulto razzista rinvolto a Juan Jesus nel corso della sfida a San Siro tra Inter e Napoli. Tre le novità Folorunsho, centrocampista del Verona (ma di proprietà del Napoli), l'attaccante dell’Udinese ed ex Palermo Lorenzo Lucca, oltre all'esterno del Torino Bellanova.

Contro il Venezuela spazio ad un 3-4-2-1 con un attacco inedito: Chiesa e Frattesi (o Pellegrini, con il centrocampista dell'Inter in vantaggio) a fare da supporto a Retegui. La difesa, invece, sarà composta da Di Lorenzo, Buongiorno e Bastoni davanti al solito Donnarumma. In mezzo al campo, spazio a Jorginho e Barella, con Cambiaso e uno tra Dimarco e Udogie sugli esterni. Di seguito, le possibili scelte dei due allenatori:

LE PROBABILI FORMAZIONI — ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Jorginho, Barella, Dimarco/Udogie; Frattesi, Chiesa; Retegui. CT: Spalletti.

VENEZUELA (4-2-3-1): Romo, Gonzalez, Angel, Osorio, Navarro, Rincon, Martinez, Machis, Otero, Savarino, Rondon. CT: Batista.

DOVE VEDERE ITALIA-VENEZUELA IN TV — La partita sarà trasmessa in diretta su Rai Uno e in streaming sulla rispettiva applicazione RaiPlay.

