Italia, Bonucci: “Ripartiamo con Mancini. Spogliatoi sporchi a Palermo? Ci scusiamo”

Le parole del difensore della Nazionale italiana, Leonardo Bonucci, alla vigilia della sfida contro la Turchia

Mediagol ⚽️

Archiviato il ko contro la Macedonia del Nord e smaltita la delusione per l'eliminazione dal Mondiale per la seconda volta consecutiva, l'Italia torna in campo martedì alle 20.45 per sfidare la Turchia: esclusa da Qatar 2022 dopo la sconfitta contro il Portogallo. A parlare alla vigilia del match di Konya è il difensore Leonardo Bonucci, espressosi sui temi più caldi della settimana.

"Non co cosa farà Giorgio, ciò che succederà. Da parte mia c'è la voglia di continuare per essere da esempio e guida per i tanti giovani che vestono questa maglia. Le 48 ore successive all'eliminazione sono state davvero dure, ci siamo trovati a bocca chiusa e in silenzio a pranzo o negli spogliatoi... Abbiamo cercato di sdrammatizzare coi giovani, dicendo loro che avranno altre opportunità, poi dopo che ha parlato il mister ci siamo ricollegati al presente e al futuro che è adesso. Bisogna ripartire per ricostruire. Le basi ci sono per fare una grande risalita".

Sugli spogliatoi di Palermo: "Grosso errore da parte nostra, sicuramente la prossima volta faremo più attenzione a questi piccoli particolari che fanno la differenza. Chiederemo più attrezzature per pulire, faremo molta più attenzione e chiediamo scusa".

Sul futuro di Mancini: "Ciò che ci ha dato il mister in questi tre anni è qualcosa di unico. S'è creata una empatia che raramente si è creata dentro Coverciano, per noi continuare col mister è solo la logica conseguenza. Le sue idee, il suo valore umano non si discute. Poi in una partita secca il risultato può cambiare le visioni, ma chi vive tutti i giorni ha solo voglia di proseguire questo percorso".