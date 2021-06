Italia-Austria, Acerbi: “Brutti ma efficaci! Belgio o Portogallo? Cambia poco”

Le parole del difensore dell'Italia e della Lazio, Francesco Acerbi, al termine del match vinto per 2-1 dagli azzurri

L'Italia ha superato per 2-1 dopo i tempi supplementari l'Austria e si è assicurata il passaggio ai quarti di Euro 2020. Partita più che sofferta quella disputata dagli azzurri che erano addirittura andati sotto a 15 dalla fine, a salvare Mancini & Co il VAR che ha annullato la rete di Arnautovic. In merito al match disputato dai suoi si è soffermato il difensore della Nazionale, Francesco Acerbi, nel corso dell'intervista rilasciata in mixed zone.