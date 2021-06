Italia-Austria, Pessina: “Grandissimo gruppo, non dimenticherò mai la gioia del gol”

Faccio ancora fatica a realizzare quanto fatto nell’altra gara, figuriamoci stasera. Queste le parole di Matteo Pessina, centrocampista della Nazionale italiana e dell’Atalanta risultato decisivo aio fine della vittoria ottenuta per...

Queste le parole di Matteo Pessina , centrocampista della Nazionale italiana e dell' Atalanta risultato decisivo aio fine della vittoria ottenuta per 2-1 nell'ottavo di finale di Euro 202o contro l' Austria . Un match estremamente equilibrato quello andato in scena sul rettangolo verde di Wembley, che ha visto gli azzurri di Roberto Mancini soffrire a più riprese il mix fatto di intensità e fisicità messo in campo dagli uomini di Foda .

Una sfida tirata, fin oltre la soglia dei tempi regolamentari nei quali l'Italia si è riscoperta grazie alla freschezza e alla profondità della sua rosa. I cambi effettuati dal commissario tecnico, infatti, hanno dato una nuova spolverata di talento e qualità ad un undici che sembrava avesse perso ogni spunto ed energia. Tra questi anche Matteo Pessina, rientrato nella rosa in virtù dell'infortunio di Stefano Sensi e già a quota due nella casella delle reti nella manifestazione. Proprio il giovane classe '97 è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida, esprimendo a caldo tutte le sue emozioni conseguite in seguito al gol risultato decisivo agli azzurri per il passaggio del turno. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "Faccio fatica ancora a realizzare quanto accaduto con il Galles, figuriamoci quanto successo stasera. Questo gol è stato entusiasmante, me lo porterò dietro come ricordo bellissimo fino alla fine della mia carriera anche se è appena iniziata".