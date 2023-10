Inghilterra-Italia, Scamacca: “Aspettavo gol ma c’è delusione. Manca un po’ di culo”

Senza giri di parole, Scamacca commenta la disfatta dell'Italia a Wembley contro l'Inghilterra. Primo gol azzurro per il bomber dell'Atalanta.

L'Italia esce sconfitta da Wembley con il risultato di 3-1. Ad aprire il match ci ha pensato Gianluca Scamacca che al 15' ha trovato il vantaggio su assist di Di Lorenzo con un "velo" da parte di Frattesi. Tuttavia, Kane con una doppietta e Rashford hanno ribaltato il risultato regalando all'Inghilterra la matematica partecipazione ai prossimi Europei . Il centravanti dell'Atalanta ha realizzato il suo primo gol in azzurro, macchiato tuttavia dall'amarezza della sconfitta. Queste le sue dichiarazioni in mixed zone nel post gara:

"L'emozione è stata bellissima, un gol tanto voluto e tanto aspettato. È stato bello ma ci mancano un po' di continuità e cattiveria, però siamo sulla strada giusta. Siamo delusi e arrabbiati, il sunto è quello. Però abbiamo fatto un buon primo tempo. Nel secondo tempo siamo entrati in campo per vincere fin dal primo minuto. Poi è normale che si sono più partite nella partita e devi fare i conti con le altre squadre. Cosa ci manca per giocarcela con queste squadre? Un po' di culo!".