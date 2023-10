Euro 2024, Italia-Malta 4-0: Bonaventura, Berardi bis e Frattesi! Poker Spalletti

Dopo la vittoria nel pomeriggio dell'Ucraina sulla Macedonia, l'Italia di Luciano Spalletti risponde presente e si impone in scioltezza su Malta come da pronostico, riacciuffando il secondo posto del girone di qualificazione ad Euro 2024. San Nicola di Bari traboccante di entusiasmo e azzurri subito pericolosi in avvio: prima un bel destro largo di Locatelli dai venti metri, quindi una traversa colpita da Mancini con una bella incornata su corner da sinistra. La sblocca Bonaventura con un fantastico destro a giro che non lascia scampo a Bonello, quindi l'Italia mantiene controllo del gioco e netta supremazia territoriale sugli avversari, pur non riuscendo in maniera fluida ed incisiva a scalfire la densità maltese. Altro capolavoro balistico firmato Berardi per il raddoppio in chiusura di frazione. Ripresa sulla medesima falsariga del primo tempo e tris firmato ancora Berardi. Spallettii gestisce uomini ed energie in vista della sfida decisiva di martedì prossimo a Wembley contro l'Inghilterra, girandola di cambi e poker siglato dal subentrato Frattesi proprio allo scadere del recupero. Vittoria netta e tre punti pesanti contro la volenterosa Nazionale guidata da Marcolini e testa al prossimo focale test, decisivo ai fini della qualificazione e di ben altro coefficiente di difficoltà contro la capolista del girone.