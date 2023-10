Caso scommesse, Corona a carte scoperte: dirà tutti i nomi dopo Inghilterra-Italia

Forse per creare "hype" o per cercare di destabilizzare il meno possibile i calciatori azzurri in questo doppio impegno contro Malta e soprattutto Inghilterra, Fabrizio Corona ha fatto sapere tramite i propri social che fino a martedì sera non ci saranno nuovi nomi di giocatori coinvolti nello scandalo scommesse né dai propri canali né su dillingernews.it. L'ex paparazzo sarà dunque ospite di Nunzia Di Girolamo su Rai 3 durante la trasmissione “Avanti Popolo” ed interverrà, come scritto tramite la sezione stories di Instagram, per le 22.40, ovvero poco dopo il triplice fischio della gara di Wembley.