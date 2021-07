Belgio-Italia, Chiellini: “Siamo un grande gruppo, sono di nuovo a disposizione”

Le parole del difensore dell'Italia alla vigilia della sfida valida per i quarti di finale di Euro 2020

L'Italia si prepara alla sfida contro il Belgio di venerdì sera, match valido per i quarti di finale di Euro 2020. Gli Azzurri per la gara contro Lukaku & Co ritroveranno Giorgio Chiellini che però non è detto che parta dal 1'. Nel frattempo lo stesso difensore toscano ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.