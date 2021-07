Brasile, l’ex Milan Thiago Silva: “Vorrei emulare Paolo Maldini”

Impegnato in Copa America con il Brasile, l'ex difensore del Milan, oggi in forza al Chelsea,Thiago Silva, parla dei suoi obiettivi per il futuro rivelando di voler seguire le orme di Paolo Maldini

Il difensore del Chelsea e della Nazionale brasiliana, Thiago Silva, ha parlato in conferenza stampa dei suoi obiettivi e del suo futuro, annunciando di voler seguire le orme della leggenda milanista Paolo Maldini, con cui ha condiviso il primo anno trascorso al Milan nella stagione 2008-2009: "Spero di poter fare la stessa cosa che ha fatto Paolo Maldini al Milan, giocando fino a 40-41 anni. I miei piani sarebbero questi. Mi sono preparato per riuscirci e ora, a 36 anni, continuo a giocare ad alti livelli"

Il brasiliano, impegnato in questi giorni nella Copa America con la Selecao, ha poi aggiunto: "Tutto questo mi riempie d’orgoglio, ma d’ora in poi dovrò affrontare ogni stagione e torneo con grande attenzione perché il mio fisico non è più quello di due o tre anni fa”. Approdato alla società inglese quest'anno dopo, ben otto stagioni con la maglia del Paris Saint-Saint Germain, con cui ha conquistato due finali di Champions League consecutive, Thiago Silvia si è laureato campione d'Europa con il club londinese lo scorso maggio nella sfida contro il Manchester City di Pep Guardiola vinta per 1-0 grazie al gol di Havertz.

Pilastro e capitano della selezione verdeoro, Thiago Silva sta disputando la sua quarta Copa America in carriera, l'ex Milan ha trionfato con i verdeoro nell'edizione 2019 disputata proprio in Brasile, in cui i padroni di casa hanno sconfitto il Perù nell'atto finale della competizione. Nell'importante palmares dell'ex rossonero rientrano anche una Confederation Cup vinta in casa con la Selecao nel 2013 e una Supercoppa italiana vinta con i rossoneri nel 2011 battendo l'Inter a Pechino per 2-1.