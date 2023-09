Italia, tegole per Spalletti: Chiesa e Pellegrini out per Macedonia e Ucraina

Chiesa e Pellegrini lasciano il ritiro e non ci saranno per il doppio impegno dell'Italia di Spalletti alle qualificazioni ad Euro 2024.

Doppia tegola per il nuovo Commissario Tecnico azzurro, Luciano Spalletti, che, in vista del doppio impegno nel giro di pochi giorni contro Macedonia del Nord e l'Ucraina. Federico Chiesa e Lorenzo Pellegrini, come riportato da TMW, hanno accusato un risentimento muscolare e sono stati sottoposti questa mattina ad accertamenti diagnostici e risultano infatti indisponibili per le prossime gare e faranno rientro nelle rispettive sedi per sottoporsi alle cure del caso.