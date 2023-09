Italia, si ferma Chiesa. L’attaccante della Juventus è a rischio per la Macedonia

Si avvicina l'esordio in Nazionale di Spalletti che però rischia di perdere una pedina fondamentale. Chiesa è in dubbio per Macedonia-Italia.

Federico Chiesa si è fermato nel corso della rifinitura condotta dal CT Luciano Spalletti verso la sfida dell' Italia contro la Macedonia del Nord in programma venerdì 9 settembre alle 20.45 e valida per le qualificazioni ad Euro 2024.

L'attaccante in forza alla Juventus, come riportato dal Corriere dello Sport, ha avvertito un fastidio all'adduttore che potrebbe costringerlo a non prendere parte alla prima uscita della nuova Nazionale targata Spalletti. Ore decisive per capire le condizioni del classe 1997, il quale sarebbe stato sicuramente schierato nell'undici titolare del tecnico azzurro ed avrebbe completato il tridente con Ciro Immobile e Matteo Politano.