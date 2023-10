Italia U21-Norvegia U21, probabili formazioni: c’è Baldanzi, Desplanches titolare

Alle ore 17:45 la gara valevole per la terza giornata del Gruppo A per le qualificazioni agli Europei di categoria.

Sono tre i calciatori rosanero attualmente impegnati con le rispettive Nazionali. E nella giornata di oggi, la probabile terza da titolare per Sebastiano Desplanches con gli Azzurrini. Il portiere del Palermo, approdato alla corte di Eugenio Corini nel corso della sessione estiva di calciomercato dal Vicenza, è stato convocato il mese scorso per la prima volta in Under 21.

Protagonista e Guanto d'Oro negli ultimi Mondiali Under 20 in Argentina, il classe 2003 è stato chiamato in causa dal CT Carmine Nunziata, allenatore che conosce molto bene il giovane estremo difensore, che ancora non ha esordito con la maglia del Palermo in gare ufficiali. Questo pomeriggio, però, difenderà ancora una volta i pali in occasione della delicata sfida contro la Norvegia.

Alle ore 17:45, allo Stadio "Druso" di Bolzano, l'Italia Under 21 affronterà la compagine allenata da Jalland nella terza giornata del girone di qualificazione agli Europei 2025. Con gli Azzurrini che cercano la rivincita dopo l'eliminazione all'ultimo Europeo proprio per mano degli scandinavi. "Sarà una partita difficile, perché parliamo di una squadra forte e di talento da metà campo in su: dietro, invece, qualche difficoltà ce l'ha. Sarà una partita dura, da giocare al massimo delle nostre possibilità: servirà intensità, l'importante è fare la nostra partita e il nostro calcio", ha dichiarato lo stesso Nunziata alla vigilia del match, in sede di conferenza stampa.

Se l'Italia ha iniziato con un pareggio in Lettonia ed una vittoria contro la Turchia, i norvegesi sono a punteggio pieno, con sei punti e quattordici gol segnati (senza subirne) in due partite. Per l'occasione, dunque, il commissario tecnico azzurro punterà sul 4-3-2-1. Davanti a Desplanches, Coppola e Pirola comporranno il tandem di centrali difensivi; Zanotti e Ruggieri esterni bassi sulle rispettive corsie. Prati nelle vesti di playmaker, invece, guiderà un centrocampo completato dagli intermedi Bove e uno tra Ndour e Casadei, con Baldanzi che agirà sulla trequarti in tandem con Miretti. In avanti, spazio a Esposito.

LE PROBABILI FORMAZIONI — ITALIA U21 (4-3-2-1): Desplanches; Zanotti, Coppola, Pirola, Ruggeri; Bove, Prati, Casadei/Ndour; Baldanzi, Miretti; Esposito. CT: Nunziata.

NORVEGIA U21 (4-4-2): Sjøeng; Lovik, Opsahl, Hjelde, Moller Wolfe; Mugisha, Arnstad, Zafeiris, Gulliksen; Hansen-Aarøen, Schjelderup. CT: Jalland.

DOVE VEDERE ITALIA U21-NORVEGIA U21 IN TV — La gara tra Italia U21 e Norvegia U21 sarà visibile in diretta in chiaro su Rai 2 e in streaming sull’app RaiPlay.

