Qualificazioni Euro2024: vincono Spagna e Portogallo. Ok Scozia, Turchia e Lussemburgo

Un gol di Bruno Fernandes regala il successo al Portogallo contro la Slovacchia, manita della Croazia alla Lettonia, in rete anche Pasalic. La Spagna travolge 1-7 la Georgia di Kvaratskhelia, trascinata da Morata, autore di una tripletta: gol da record per il classe 2007 Lamine Yamal. La Turchia si salva a 2’ dalla fine in casa contro l’Armenia, Dzeko-gol in Bosnia-Liechtenstein. Successi per Scozia (quinta vittoria in 5 partite) e Lussemburgo.