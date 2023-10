Qualificazione Euro 2024: vincono Francia e Belgio. Eterno Ronaldo, vince Portogallo

Commento e risultati della sesta giornata dei gironi di qualificazione per Euro 2024 dei match in programma alle ore 20:45

Altra serata di qualificazioni agli Europei 2024. Vince la Francia nel big match di serata contro l'Olanda grazie alla doppietta di Mbappe. Vittoria anche per il Belgio in una partita ricca di gol contro l'Austria grazie alla doppietta di Lukebakio. Eterno Cristiano Ronaldo che grazie a una doppietta incide nella vittoria casalinga del Portogallo contro la Slovacchia. Successi per Grecia e Bosnia contro Irlanda e Liechtenstein. Pareggio tra Islanda e Lussemburgo.