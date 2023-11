Macedonia del Nord-Inghilterra, probabili formazioni: Elmas dal 1′, titolare Kane

Le probabili formazioni del match tra Macedonia del Nord e Inghilterra, valido per l'ultima e ottava giornata delle qualificazioni per i prossimi Europei che si disputeranno in Germania nel 2024.

Mediagol ⚽️️

Quasi tutto pronto per Macedonia del Nord-Inghilterra. Il match - valido per l'ottava giornata del Gruppo C delle qualificazioni ai prossimi Europei - è in programma alle ore 20.45 alla Tose Proeski Arena di Skopje, capitale macedone.

La Macedonia del Nord è reduce dalla sconfitta subita all'Olimpico contro la nuova Italia di Luciano Spalletti. Un cinque a due che ha certificato la supremazia degli Azzurri che questa sera si giocheranno invece il pass per accedere a Euro 2024 contro l'Ucraina. Elmas e compagni proveranno a impensierire davanti al proprio pubblico la più quotata formazione avversaria.

Saldamente al comando del Gruppo C c'è l'Inghilterra che è invece reduce dalla vittoria ottenuta per due a zero contro Malta. Un autogol di Pepe e la rete di Kane hanno portato a diciannove punti i ragazzi di Southgate. Proprio l'attaccante del Bayern Monaco guiderà l'attacco inglese con ai suoi fianchi Palmer e Grealish. A centrocampo trio composto da Phillips, Rice e Foden. La porta di Ramsdale sarà difesa da Walker, Maguire, Tomori e Trippier.

LE PROBABILI FORMAZIONI — MACEDONIA DEL NORD (3-4-2-1): Dimitrievski; Manev, Serafimov, Musliu; Dimoski, Elezi, Ademi, Alioski; Bardhi, Elmas; Miovski.

INGHILTERRA (4-3-3): Ramsdale; Walker, Maguire, Tomori, Trippier; Phillips, Rice, Foden; Palmer, Kane, Grealish.

DOVE VEDERE MACEDONIA DEL NORD-INGHILTERRA — Macedonia del Nord-Inghilterra verrà trasmessa sul canale Sky Sport Uno ma anche all'interno della classica Diretta Gol, su Sky Sport Calcio, assieme alle altre partite della serata.