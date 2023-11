Qualificazioni Euro 2024: vincono Danimarca e Inghilterra. Pareggio per la Polonia

Commento e risultati della settima giornata dei gironi di qualificazione per Euro 2024 dei match in programma alle ore 20:45

Altra serata di qualificazioni agli Europei 2024. Tre i match in programma: Danimarca-Slovenia, Inghilterra-Malta, Polonia-Repubblica Ceca. Vincono gli uomini di Hjulmand 2-1 e con questo successo si qualificano all'Europeo. Non sbaglia la truppa di Southgate che superano senza problemi Malta 2-0. Al 77' gol annullato a Rice per fuorigioco. Pareggio nel Gruppo E che non fa felici nessuno e tiene aperti molteplici scenari.