Sorpresa per 100 passeggeri Wizz Air: all’Olimpico con Cannavaro per Italia-Macedonia

Grande sorpresa per i passeggeri del volo Wizz Air partito nella giornata di ieri da Milano Malpensa verso... lo Stadio "Olimpico" di Roma. Con la destinazione scoperta soltanto una volta a bordo. A dare l'annuncio è stato il campione del mondo Fabio Cannavaro.

Oltre cento i fortunati vincitori dell'edizione speciale di #LetsGetLostItalia che hanno assistito alla gara di qualificazione a Euro 2024 tra Italia e Macedonia del Nord. dalla zona Hall of Fame proprio insieme all'ex allenatore del Benevento. Per vincere la possibilità di salire a bordo dell'aereo e raggiungere la destinazione a sorpresa, i passeggeri hanno dovuto caricare un post su Instagram, descrivendo cosa significa per loro essere italiani.