Arabia Saudita, incassato il secco ‘no’ di Conte: l’ex Tottenham aspetta l’Italia

Antonio Conte ha rifiutato un'importante proposta dall'Arabia Saudita. Il tecnico ex Tottenham, Inter e Juventus tra le altre, potrebbe dunque tornare sulla panchina dell'Italia dopo l'avventura nel 2016.

Ha vinto con la Juventus, con il Chelsea ed infine con l'Inter. Ha regalato un quarto posto inaspettato al Tottenham lo scorso anno ed ha portato una delle meno quotate nazionali italiane recenti a giocarsela alla pari con la Germania ad Euro 2016. Oggi è svincolato dopo la parentesi con gli 'Spurs' ed è in attesa di un grande progetto che lo rilanci, possibilmente in Italia, o magari proprio la Nazionale. Quest'ultima in cerca del sostituto di Roberto Mancini, dopo le dimissioni rassegnate dall'ex Zenit lo scorso 13 agosto.