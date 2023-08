Caos Italia, Mancini verso l’Arabia Saudita: Spalletti chiuso da ADL e Conte…

Un epilogo piuttosto preventivabile. Inatteso, soltanto in termini di tempo e modalità, non cero nello sostanza.

Roberto Mancini si è dimesso ufficialmente dal ruolo di commissario tecnico della nazionale italiana di calcio. L'ex allenatore di Inter e ManchesterCity tra le altre, dopo aver condotto in due finali di Nations League la selezione azzurra e trionfato ad Euro 2020 contro ogni pronostico, ha lasciato il suo incarico di CT. Una macchia indelebile nel percorso del "Mancio", quello di non esser riuscito (clamorosamente) nell'intento di ottenere il pass, insieme alla squadra - allora - capitanata da Leonardo Bonucci, per il Mondiale in Qatar nel 2022.