Torino-Napoli, parla l’agente di Madragora: “C’è stima per Rolando, ma nessun contatto. Per lui è un derby”

Le dichiarazioni dell’agente del centrocampista del Torino.

L’agente di Rolando Mandragora, Luca De Simone, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo in vista della gara in programma tra il Napoli e il Torino, valida per il trentatreesimo turno di Serie A (LEGGI QUI), affrontando anche l’argomento relativo a un possibile interessamento dei partenopei per il suo assistito, napoletano di nascita.

“Nella famiglia di Mandragora sono tutti tifosi del Napoli, sarà un derby per lui. L’ho sentito stamattina, è in un periodo di forma assoluta, lo stiamo vedendo. È carico: la partita contro il Napoli è la partita dell’anno. Tira anche di destro? Da ora si, ci abbiamo scherzato tanto, lui è tutto mancino. Con Davide Nicola il Torino ha compattato lo spogliatoio, il mister è uno specialista di certe imprese. Questa forza è nello spogliatoio, ci rendiamo conto della forza psicologica che dà ai ragazzi. Futuro a Napoli? Con Giuntoli mai avuto contatti, abbiamo contatti con la dirigenza del Napoli con attestati di stima per il ragazzo, aspettiamo una telefonata. Questa sera sarà gara dura, col Torino che si chiuderà. Nicola li ha preparati a soffrire, ma vedremo un grande Napoli“.

