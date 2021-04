Serie A, Torino-Napoli 0-2: Gattuso vede la Champions League, Nicola rischia la zona rossa

Il Napoli continua a vincere.

La compagine guidata da Rino Gattuso sembra aver intrapreso in maniera decisa la rincorsa alla prossima Champions League. Gli azzurri battono per 0-2 il Torino, che rimane sempre più invischiato della lotta per non retrocedere in Serie B. Gara estremamente propositiva da parte dei partenopei, che partono con il piede sull’acceleratore sin dall’inizio del match. Al 12′ ci pensa Bakayoko a sbloccare il risultato, grazie ad un potente destro scagliato da fuori area che si insacca alle spalle di Sirigu.

Il Napoli continua a pressare e pochi minuti dopo trova la rete del doppio vantaggio. Un errore della difesa di Davide Nicola lascia tanto campo a Osimhen, che davanti alla porta torinese – nonostante il recupero di Bremer – sigla lo 0-2 in favore degli ospiti. Quest’ultimo è il parziale definitivo dell’incontro, che condanna il Torino a lottare fino alla fine del campionato per ottenere la permanenza in Serie A. Il Napoli, invece, si porta momentaneamente al terzo posto della classifica, in attesa del big match che vedrà affrontari Lazio e Milan.

Di seguito la classifica aggiornata.